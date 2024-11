Firenzetoday.it - Empoli, D'Aversa e la paresi facciale: "Ho avuto paura, ecco cosa mi hanno detto i medici"

Leggi su Firenzetoday.it

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Cronache di Spogliatoio", Roberto D'ha toccato vari temi sportivi e non. All'allenatore dell'è stato chiesto anche dellache lo ha colpito recentemente. "Mi sono svegliato e la bocca non rispondeva più ai comandi.