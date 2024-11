Elettra Lamborghini possibile concorrente a Ballando con le Stelle | le parole della cantante

Leggi su Dailynews24.it

Nel corso dell’ultima puntata dicon lesi è scatenata in pista in qualità di ospite. Recentemente lasi è lasciata andare a una frase che fa pensare a una suapartecipazione al programma di Milly Carlucci come? – Lo scorso sabato a esibirsi sulla pista di .L'articolocon le: le