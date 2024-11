Lanotiziagiornale.it - “Educare contro i pregiudizi, la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale”: parla il procuratore Menditto

Francescodella Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Già componente del Csm, per molti anni ha svolto funzioni di presidente di uno dei collegi della sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. In questi giorni ha avuto grande attenzione mediatica nazionale la sua proposta di istituire in Italia il reato didomestica., in commissione di inchiesta sul Femminicidio, ha portato l’attenzionevittime didomestica. È undi facile individuazione? Quali sono i segnali che lo rendono riconoscibile?“Laai danni delleè uncriminale “”. Non è una mia idea, ma è scritto nelle “Leggi” internazionali che sono state firmate e attuate dall’Italia: la Convenzione di Istanbul e la Direttiva dell’Unione Europea del 2024 intitolate espressamente “sulla lotta allalee alladomestica”.