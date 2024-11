Fanpage.it - Edoardi Leo: “Non so se riuscirò ad andare avanti con Il Clandestino dopo la morte di Hassan Shapi”

Leggi su Fanpage.it

Edoardo Leo, al cinema con il film "Non sono quello che sono" di cui è regista, parla anche della serie Il. La seconda stagione era in programma, ma la scomparsa diShapi, coprotagonista della fiction, lo ha messo in crisi sull'ipotesi di