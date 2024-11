Linkiesta.it - Ecco dove la Cina pensa di costruire le basi navali per controllare il mondo

Leggi su Linkiesta.it

Con la Nuova Via della Seta, lairrompe radicalmente nella scena globale convinta che il tempo di unaremissiva e con lo sguardo rivolto al proprio interno fosse finito: la crescita economica, i risultati nel campo della lotta alla povertà, il tasso elevato di sviluppo raggiunto in molte aree del Paese, hanno convinto la nuova leadership che fosse giunto il tempo di promuovere ed esportare il proprio modello politico ed economico nel.L’illusione deloccidentale di avere incluso lain un sistema economico globale, confinandola al ruolo di fabbrica delnella quale delocalizzare con facilità le proprie produzioni a costi ridotti, si è rivelata per molti versi ingenua.La nuova stagione di Xi Jinping è stata da connotata da una sempre maggiore assertività della Repubblica Popolare sulla scena globale, fino all’alleanza senza limiti con Vladimir Putin e alla costruzione di una rete sempre più coesa fra i principali regimi del pianeta, quell’Asse delle Autocrazie, che vorrebbe cambiare in modo drastico le regole della politica internazionale.