Riminitoday.it - Ecco come cambierà la viabilità di Torre Pedrera e Viserbella per migliorare la connessione mare-ferrovia

Leggi su Riminitoday.it

Nell’ultima seduta la giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del collegamento tra via Lago Margherita e via Diredaua. Obiettivo del progetto è quello dilacompresa tra ile la, attraverso.