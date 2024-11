Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 10 Elenco Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 20 Novembre

Annunciato il10modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 20.Nel decimosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei.L’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland che ha segnato tre gol nella vittoria in casaNorvegia contro il Kazakistan.L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr Cristiano Ronaldo che ha segnato due gol e fornito un assist nella partita vinta dal Portogallo in casa contro la Polonia, mentre il difensore olandese dell’Inter Denzel Dumfries ha segnato un gol e fornito un assist nella partita vinta dall’Olanda in casa contro l’Ungheria.