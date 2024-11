Fanpage.it - È morto Fratello Metallo, il frate rock Cesare Bonizzi aveva 78 anni: dal convento ai concerti dei Metallica

Tra gliNovanta e i primi del Duemila ilcappuccino è diventato noto per la sua passione per la musica heavy metal, che l'portato anche a suonare al Gods of Metal. Ultimo di diecilli, dopo un passato da operaio e agente di commerciopreso i voti nel 1983. "Canto di pace, Dio e amore per il prossimo"