Liberoquotidiano.it - Droga: traffico a Lecce e provincia, 35 misure cautelari

, 20 nov. - (Adnkronos) - E' in corso dalle prime ore della giornata, a, una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo salentino per l'esecuzione di 35restrittive della libertà personale, per reati associativi finalizzati aldi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti. A condurla la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. L'operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali operative ae nel basso Salento nel narco. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperà il .