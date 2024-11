Oasport.it - Dove vedere in tv il GP di Las Vegas 2024 di F1: orari, programma Sky e TV8

Dopo quasi tre settimane di pausa si torna in pista finalmente questo weekend per il Gran Premio di Las, valevole come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre i riflettori saranno puntati sulle strade di “Sin City” per una tappa che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica titolo piloti e costruttori.Max Verstappen, dopo la leggendaria vittoria in rimonta di Interlagos sul bagnato, ha a disposizione il primo match point per chiudere i conti e riconfermarsi campione del mondo per il quarto anno di seguito. L’olandese della Red Bull è saldamente al comando della classifica generale con un ampio margine di 62 punti su Lando Norris e potrebbe festeggiare il Mondiale già domenica precedendo al traguardo il britannico della McLaren.