Ilgiornale.it - Donnarumma, AD di FS: "Coopetizione per affrontare le sfide della mobilità"

Leggi su Ilgiornale.it

Il Rapporto Strategico CED 2024 ha evidenziato come la "" sia il metodo vincente che gli Stati e le grandi aziende possono adottare per rispondere alledi un mondo in trasformazione