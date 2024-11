Domenica al Museo alla Reggia di Caserta | il 1 dicembre ingresso con biglietto gratuito

Leggi su Ildenaro.it

1°ladiaderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso connei musei e nei parchi archeologici statali la primadi ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi la Sala Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria.Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinatadistribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 25 novembre, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio). Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.