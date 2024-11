Domani Pozzuoli celebrerà la Festa dell’albero

Leggi su Ilblogdigio.it

Il giorno 21/11/2024 alle ore 9:00, nell’area antistante il bar Grajales, in Via Monterusciello 27A, in occasione della Giornata Nazionale, prenderà il via il programma dellaorganizzata dal Comune di. A partire dalle ore 9,00, delegazioni di alunni delle diverse scuole del territorio, accompagnati dai loro insegnanti, saranno guidati dai neodiplomati .laIl Blog di Giò.