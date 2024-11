Gravidanzaonline.it - Documenti per il neonato: quali richiedere subito dopo la nascita

Leggi su Gravidanzaonline.it

Tra le tante domande che attanagliano i neo genitori prima eil parto ci sono anche quelle burocratiche:sono iper ilda fare per primi? Come funziona? Quando e dove farli?Ecco tutte le risposte.per illaPocoladel bambino il personale ospedaliero consegna ai neogenitori l’atto di, da compilare e consegnare all’ufficio anagrafe del comune in cui si trova l’ospedale oppure a quello del proprio comune di residenza (se diverso) entro 10 giorni dalla.In alcuni casi, i genitori (o solo il padre, se sono sposati o c’è stato un pre-riconoscimento) possono recarsi direttamente nell’ufficio dell’ospedale per compilare i moduli.L’atto diconsegnato ai genitori dall’ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto contiene le informazioni relative al luogo e alla data di, alla data completa di anno, mese, giorno e ora, sesso, nome e cognome del bambino, residenza dei genitori.