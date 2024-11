Anconatoday.it - Dieci giorni e poi si torna in azione. Bizzotto carica Chiaravalle: “Le Final Six? Presto per dirlo"

– Meno, poi siin campo. La PubliesseFemminile scalpita e non vede l’ora che arrivi sabato 30 novembre. Data in cui è prevista la disputa della terza giornata di Serie A2 Femminile, girone C. Dopo il brillante successo maturato nel primo turno casalingo, 36-26.