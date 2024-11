Fanpage.it - “Detenuti torturati anche con lancio di urine”, procuratore racconta le violenze nel carcere di Trapani

Coinvolti in tutto 25 agenti in un'inchiesta sue abuso d'autorità; 11 gli arresti 14 sono stati sospesi. IldiGabriele Paci: "Violenza non episodica, ma metodo per garantire ordine. In questa sorta di girone dantesco sembra di leggere parti dei Miserabili di Victor Hugo".