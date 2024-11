Daniele Capezzone | tasse giustizia e sicurezza il governo deve accelerare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Con maggior realismo e buon senso di chi – pure a destra – per ventiquattr'ore aveva avuto la tentazione di chiudere gli occhi davanti a un risultato non buono in Emilia Romagna e soprattutto in Umbria, Giorgia Meloni in persona ha aperto ufficialmente il dibattito postelettorale riconoscendo che «bisogna interrogarsi per capire cosa non abbia funzionato». La nostra tesi è nota e – starei per dire – prescinde largamente dall'esito del voto emiliano-romagnolo (scontato ma pesante per il distacco) e da quello umbro (dove il pronostico era più aperto, nonostante una lunga tradizione – che era stata interrotta solo alle elezioni precedenti – di non contendibilità anche di quella regione). Diciamolo chiaramente: non c'è da strapparsi i capelli per aver perso tra Perugia e Terni. L'eccezione stava semmai nell'aver vinto da quelle parti cinque anni fa.