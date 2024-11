Lecceprima.it - “Dall’operazione l’ulteriore riscontro che la droga è il principale business della Scu”

Leggi su Lecceprima.it

Le misure cautelari eseguite all'alba da polizia e guardia di finanza, con ispezioni, arresti e sequestri non soltanto nel Salento, ma anche in altre province italiane, per un totale di 97 indagati. Tra i reati contestati anche impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.