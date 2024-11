Quotidiano.net - Crescita green. I progetti della banca amica del verde

Leggi su Quotidiano.net

Laeuropea per gli investimenti (Bei) è l’istituzione finanziaria di lungo termine dell’Unione europea e i suoi azionisti sono gli Stati membri. Finanzia investimenti validi in grado di contribuire agli obiettivi strategici dell’UE. Il gruppo Bei, che comprende anche il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), ha firmato un totale di 88 miliardi di euro di nuovi finanziamenti nel 2023, il 90% dei quali nell’Unione europea. Grazie a questi impegni è stata prevista la mobilitazione di circa 320 miliardi di investimenti a sostegno di 400mila imprese e 5,4 milioni di posti di lavoro. Tutti ifinanziati dal gruppo Bei sono in linea con l’accordo di Parigi sul clima. Il gruppo Bei non finanzia investimenti legati ai combustibili fossili. E si è sulla buona strada per mantenere l’impegno, assunto con la Tabella di marciaper il clima – Climate Bank Roadmap – di sostenere mille miliardi di investimenti a favoresostenibilità climatica e ambientale nel decennio fino al 2030.