Corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori

Al via il 22 novembre p.v. il I°diai sensi del DM140/2014. Il, della durata di 16 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di venerdì 22 e 29 novembre in presenza e on line nel rispetto degli ultimi DPCM. L’esame finale si terrà presso la nostra sede di Via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo. Alpossono partecipare anche i non associati ad Anaci.Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti glidi condominio di frequentare ogni anno formativo undidi almeno 15 ore e superane l’esame finale. Per anno formativo non si intende l’anno solare ma dal 9 ottobre all’8 ottobre dell’anno successivo; pertanto, ildiper l’anno formativo 2024/25 può essere svolto entro l’8 ottobre 2025.