Cori antisemiti durante il derby di Roma del 2023 | 7 tifosi laziali a processo

Andranno ai settecheildidel 19 marzointonarono “In sinagoga vai a pregare ti faremo sempre scapparenista”. I sette sono accusati di concorso in propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e la Procura della Repubblica diha disposto un decreto di giudizio immediato. Secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, emesso dal sostituto procuratore, Erminio Amelio, avrebbero “in concorso tra loro e con altre numerose persone non identificate istigato altria commettere violenza o comunque atti di provocazione alla violenza compiendo essi stessi atti di grave discriminazione sia etnica che religiosa intonando un coro, in breve diffusosi anche in altri settori dello stadio”.