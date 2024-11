Iltempo.it - Cori antisemiti durante il derby con la Roma: 7 tifosi della Lazio a processo

Settelaziali andranno aper iscanditiilcontro ladel 19 marzo dello scorso anno. Al termine delle indaginiprocura capitolina, il pm Erminio Amelio ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti del gruppo di, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. In particolare gli indagati, secondo l'accusa, in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate avrebbero istigato all'interno dello stadio Olimpico a «commettere violenza o comunque atti di provocazione alla violenza compiendo essi stessi atti di grave discriminazione sia etnica che religiosa intonando un coro, in breve diffusosi anche in altri settori dello stadio, dal chiaro tenore antisemita che recitava: 'In sinagoga vai a pregare, ti faremo sempre scappare,nista vaff.