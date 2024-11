Lapresse.it - Coppa Davis 2024, Olanda elimina Spagna: Nadal chiude la carriera

Un emozionato Rafaelha chiuso lacon una sconfitta in, dopo che laè statata dall’per 2-1 nei quarti di finale a Malaga.ha perso 6-4, 6-4 contro Botic van de Zandschulp in quella che è stata l’ultima partita delladel 22 volte campione del Grande Slam. Successivamente Carlos Alcaraz ha conquistato il punto dell’1-1 per lavincendo la seconda partita di singolare contro Tallon Griekspoor, poi nel doppio decisivo van de Zandschulp e Wesley Koolhof hanno sconfitto Alcaraz e Marcel Granollers 7-6 (4), 7-6 (3) regalando la qualificazione in semifinale all’. Il 38enneha annunciato il mese scorso che questo evento avrebbe segnato la fine della suada tennista professionista.: “Siun cerchio, è stata mia ultima partita”“Probabilmente la cosa più facile e forse giusta è cambiare.