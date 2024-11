Oasport.it - Coppa Davis 2024, Daniel Altmaier sorprende uno sprecone Gabriel Diallo: Germania avanti sul Canada

porta in vantaggio lasulnel secondo quarto di finale dia Malaga. Il 26enne tedesco ha battuto un po’ a sorpresacon il punteggio di 7-6(5) 6-4 in quasi due ore di gioco di un match combattuto e non di altissimo livello dal punto di vista puramente tecnico.è partito meglio, prendendosi subito un break di vantaggio sfruttando un game a vuoto disull’1-1 con poche prime e soprattutto con pochissimo apporto dalla parte del dritto. Il tedesco però ha restituito subito il favore, arretrando troppo e lasciando campo all’aggressività del giocatore canadese. Set che è rimasto piuttosto in equilibrio fino al 4-4: il nono gioco è stato sia intenso che poco spettacolare dal punto di vista tecnico. Tra ace da parte di, doppi falli, dritti sbagliati, alla fine dopo 24 punti e sei palle break annullate è riuscito a issarsi sul 5-4, dopo che aveva fallito tre chance sul 4-3.