Liberoquotidiano.it - Cop29: protesta nella blue zone, manifestanti chiedono ‘trillions not billions'

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - È probabilmente una delle proteste più nutrite riuscita finora a farsi sentiredellain corso a Bacu. A mobilitare “fino a 80 persone da tutto il mondo”, dicono gli organizzatori all'Adnkronos (anticipando “qualcosa di più grande domani”), sono la Climate Justice Coalition e l'Asian People's Movement on Debt and Developmemt. Igiustizia climatica e finanziaria per i paesi più fragili e le isole, più esposti agli effetti del cambiamento climatico, cantando, gridando slogan, mostrando i cartelli ‘Pay up your climate debt now', ‘Climate finance is your obligation', ‘global north: pay up trillions not', all'ingresso dell'area padiglioni dei delegati della