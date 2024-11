Quotidiano.net - Cop29, 300 milioni nel 2024 per il fondo per l'adattamento

Trecentodi dollari nelè l'obiettivo di finanziamento delper l'al cambiamento climatico dell'Accordo di Parigi. Lo prevede una bozza di documento diffusa mercoledì sera dalladi Baku. Il documento rende noto che al momento sono stati versati al132,85di dollari da 14 donatori, e che ci sono pagamenti in sospeso per 122,57. La, si legge nella bozza, "nota con preoccupazione i contributi promessi e in sospeso, e sollecita le parti ad adempiere ai loro impegni il più presto possibile". Il documento ricorda l'impegno preso dagli stati alla Cop26 di Glasgow nel 2021 di raddoppiare la finanza per l'al 2025 rispetto al 2019, quando era 19 miliardi di dollari.