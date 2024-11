Ilgiornaleditalia.it - Commissione Ue, trovato accordo nella maggioranza, confermati i vice Fitto e Ribera (nonostante i ritardi su alluvione a Valencia), salva la von der Leyen

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Superati i veti. Il Partito popolare europeo chiedeva d'inserire una clausola di dimissioni per la spagnola nel caso in cui venisse indagata per l’sulla nuovaUe dopo la breve frenata in serata. "L'intesa a pacchetto include il sì a Teresae Raf