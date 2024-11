Codice della strada 2024 monopattini e rischio stangata | cosa cambia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Con ilper i. "Siamo totalmente favorevoli alle misure per incrementare la sicurezza in tema di, e che prevedono finalmente casco, targa e assicurazione obbligatoria per tutti gli utilizzatori di tali mezzi, ma chiediamo che il Governo vigili con attenzione per evitare l’ennesimaa .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.