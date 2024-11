Liberoquotidiano.it - "Cinque milioni di dollari a chi libera gli ostaggi": Netanyahu, appello da Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin, in visita nel corridoio Netzarim a, ha ribadito la sua offerta di fornire 5dia chiunque consegni uno a Israele: "La scelta è nelle vostre mani, ma il risultato sarà lo stesso. Riporteremo tutti a casa".ha poi affermato che Israele sta facendo tutto il possibile per riportare a casa i suoi, "e non molleremo. Continueremo a farlo finché non raggiungeremo tutti, sia i vivi che i morti". Rivolgendosi a “coloro che tengono i nostri",ha aggiunto che “chiunque osi fare del male ai nostri, ne avrà la responsabilità. Vi inseguiremo e vi prenderemo”.