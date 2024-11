Forlitoday.it - Ciclovie e bike sharing per abbattere l'inquinamento, l'esperienza di Forlì a Baku alla Cop 29 sul clima

Leggi su Forlitoday.it

Lunedì mattinaMobilità Integrata è intervenuta in collegamentoCop 29 sul, in corso a, partecipando al dibattito dal titolo “Da Dubai a: senza città non c’è transizione”. L’evento, promosso da Renael (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali), di cui Fmi è socia.