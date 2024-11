Lanazione.it - Chiudono le Poste, da domani al 29 novembre ’Casa dei servizi di Cittadinanza digitale’

Leggi su Lanazione.it

L’Ufficio postale chiude per lavori. La comunicazione ufficiale è stata data nei giorni scorsi: dal 21 al 29prossimi l’ufficio postale di Castiglione d’Orcia, ubicato all’angolo fra Borgo Vittorio Emanuele e Piazza Quattro, sarà chiuso. Verranno effettuati i lavori necessari per avviare, successivamente, nell’ambito del “Progetto Polis”, la “Casa deididigitale”. Intanto, per l’immediato, è prevedibile qualche disagio per gli utenti, che potranno rivolgersi all’ufficio postale più vicino, a San Quirico d’Orcia (in Via della Liberazione, 38) per il disbrigo delle loro operazioni. Ufficio che ha orari analoghi a quelli osservati a Castiglione: da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 13,45 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,45 ed è dotato anche delo di cassa automatica ATM attivo 24 ore su 24.