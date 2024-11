Iltempo.it - “Chissà chi è” chiude dopo il flop ascolti. Il piano di Amadeus per il futuro

L'access prime time disul Nove cambierà format. Secondo quanto anticipato da FqMagazine, 'chi è', che non ha ottenuto i risultati d'ascolto sperati, andrà in onda fino al 21 dicembre, poirà. E probabilmentela pausa natalizia, come evidenzia il sito specializzato di Davide Maggio, nella fascia di access prime time il nuovo anno del Nove si aprirà con il ritorno di 'Cash or Trash' di Paolo Conticini. Nel frattempo,, impegnato con 'La Corrida' e con la promozione del suo libro 'Ama' uscito ieri (oggi per l'occasione ha fatto di nuovo capolino sui social, ma solo quelli dell'amico, Fiorello, con un video ironico sull'assenza del volume in edicola), avrà tempo per testare nuovi format e cucirseli addosso. Forse non solo di access prime time ma anche di prime time.