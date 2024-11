Sbircialanotizia.it - ‘Chissà chi è’ chiude, Amadeus è al lavoro su un nuovo game-show

Il programma, conosciuto in Rai come 'I soliti ignoti', non ha ottenuto i risultati d'ascolto sperati L'access prime time disul Nove cambierà format. Secondo quanto anticipato da FqMagazine, 'Chissà chi è', che non ha ottenuto i risultati d'ascolto sperati, andrà in onda fino al 21 dicembre, poirà. E probabilmente dopo la pausa .