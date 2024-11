Milanotoday.it - Che fine farà l'hotel Diana Majestic di Milano? (ascolta)

Leggi su Milanotoday.it

Un altro pezzo di storia milanese chiude i battenti. Lo Sheratondi viale Piave non sarà più - almeno per ora - punto di approdo di turisti facoltosi, scelta di molti cittadini e aziende per congressi importanti.La decisione, trapelata pochi giorni fa, è dell'attuale proprietà.