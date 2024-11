Tg24.sky.it - Caso migranti, ok del Csm alla tutela dei giudici di Bologna

Leggi su Tg24.sky.it

Il Consiglio Superiore della magistratura ha approvato, attraverso una larga maggioranza, la risoluzione per ladeidi, queicioè che avevano rinviatoCorte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri. Ventisei sono stati i voti a favore della risoluzione mentre sono stati 5 i contrari tra i consiglieri laici di FdI, Lega e Forza Italia. Nessun astenuto.La posizione ufficiale del CsmLa, è stato spiegato, non produce alcun effetto giuridico, ma rappresenta piuttosto una posizione ufficiale del Csm sulla questione, stigmatizzando così le nette reazioni del governo sui magistrati in merito a quelspecifico. Si tratta, tra l'altro, della prima pratica ache sfocia in una risoluzione del plenum negli ultimi 15 anni. Per quella precedente occorre tornare al 2009 con ilRaimondo Mesiano, estensore della sentenza sul lodo Mondadori.