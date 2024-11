Sbircialanotizia.it - Case a 1 euro in Sardegna, l’offerta di Ollolai per chi vuole “scappare” da Trump

L'iniziativa del sindaco Francesco Columbu finisce sulla Cnn: "Procedura accelerata per gli elettori Usa delusi dalle elezioni"a 1per tutti gli americani delusi dalla vittoria di Donaldalle presidenziali del 5 novembre. E' l'offerta lanciata dall'amministrazione di, comune sardo in provincia di Nuoro, e finita sulla Cnn. Come molti altri .