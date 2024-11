Romatoday.it - Casale Alba 2 Festival

Leggi su Romatoday.it

Tre giorni di festa per celebrare i 12 anni di2!PROGRAMMA:Venerdì 29 novembreh. 21 Dialogo con Daniele Tinti (Stand-Up Comedy from Rome)h. 23 Alvermans live (Reggae/Ska/Rock steady from Rome)Sabato 30 novembreh.22 La perros Mojados (orquestra Cumbiera from Rome)h.00.