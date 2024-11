Modenatoday.it - Carpi: stanziati i fondi per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Leggi su Modenatoday.it

La Giunta Comunale diha approvato il progetto esecutivo per laindell’incrocio tra la Strada Provinciale 468 Motta, via della Costituzione e via Chiesa di Cibeno, un’area caratterizzata da intenso traffico e visibilità limitata a causa di una semicurva.Grazie a un.