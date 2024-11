Carceremisure per 25 agenti di Trapani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.45 Venticinquepenitenziari,accusati a vario titolo di tortura, abuso d' autorità contro detenuti del carcere Cerulli di, e falso ideologico, sono stati raggiunti da misure cautelari. Per 11 di loro sono scattati gli arresti domiciliari e per 14 la sospensione dal pubblico ufficio. Emessi anche decreti di perquisizioni. Gli indagati sono in tutto 46. Le indagini della Procura sono partite nel 2021.