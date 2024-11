Napolitoday.it - Capurro (Associazione transessuale Napoli): "Tra i giovani c'è molta più libertà e riconoscimento delle libere identità"

Oggi è il Transgender Day of Remembrance, iniziativa mondiale che commemora pubblicamente i transgender assassinati o morti per cause violente, dove in alcuni casi, le famiglie decidono di cancellare l’di libera scelta dei deceduti. L’iniziativa, che decorre il 20 novembre, dice nomi.