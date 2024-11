Anteprima24.it - Campania, l’aumento dei turisti stranieri compensa il calo di quelli italiani

Tempo di lettura: < 1 minutoInnei primi sei mesi del 2024 sono aumentati gli arrivi diinternazionali che hannoto ildegliin viaggio. E’ quanto emerge dallo studio di Banca d’Italia sulla prima metà dell’anno in corso. Il grafico parte dal numero didel 2019, anno precovid, e dimostra un aumento degli arrivi internazionali a Capodichino dall’estero, mentre c’è undegliatterrati a Napoli. Il trend inresta comunque in salita rispetto al 2019, una risalita cominciata nel 2022 dopo il covid e che prosegue. “I flussici – ha sottolineato Daniela Palumbo, direttrice di Banca d’Italia in– in base ai dati provvisori della regione sono un po’ in flessione nella componente nazionale, mentre aumentano gli arrivi di