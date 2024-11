Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia cerca urgentemente il rilancio nel Derby dell'Etruria. Con un Montevago in più

Leggi su Perugiatoday.it

Sarà un friday night ad alta tensione per il. Vuoi per la situazione di classifica, ulteriormente peggiorata dopo il ko di Pineto, molto grave per come è arrivato, vuoi per il prossimo avversario. Partiamo da quest'ultimo. I biancorossi tra poco più di quarantotto ore riceveranno al.