Perugiatoday.it - Burraco e cena solidale per regalare il Natale ai bimbi di oncoematologia

Leggi su Perugiatoday.it

Straordinario successo per ilorganizzato dal team di Eventiformato dai rappresentanti di APS Tre Torri Castel del Piano, Pro-loco Capanne, ARCS Bagnaia e Circolo Il Rigo.perché unisce il gioco a un fine benefico, in questo caso raccogliere fondi per aiutare.