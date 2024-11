Vanityfair.it - Breve storia del giallo, il colore - così pare - più odiato (anche da alcuni celebri stilisti)

Leggi su Vanityfair.it

C'è chi lo usa pochissimo, come Giorgio Armani, e chi ama riproporlo in combinazioni originali, come Miuccia Prada. Ilè uncontroverso, tanto che si dice sia ilmeno amato in assoluto. Ma sarà vero? Noi ve lo raccontiamo nelle sue sfumature più note