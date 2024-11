Borsa | Tokyo apertura in leggero rialzo +020%

Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,20%)

Ladiinizia la seduta inaumento, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa dei dati dal commercio in Giappone. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 38,490.13, con un guadagno di 75 punti. Sul mercato valutario si consolida la debolezza dello yen sul dollaro, ai minimi in tre mesi, a 154,60 e sull'euro a quota 164,10.