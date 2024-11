Quotidiano.net - Borsa: Asia positiva, c'è attesa per i conti Nvidia

Le borsetiche sono nel complesso positive così come i futures europei e americani mentre sembra passata la paura di un'escalation nucleare nel conflitto fra Russia e Ucraina. Sui mercati c'è piuttosto moltaper idel gigante statunitense. A Tokyo, che ha terminato la giornata in marginale flessione (-0,16%) hanno corso Tokyo Gas, dopo che Elliott ha annunciato si detenere una quota di maggioranza, e Seven & I sulle indiscrezioni che la famiglia proprietaria stia pensando di ritirare la società dal listino.invece Hong Kong (+0,26%) e ancora meglio Shanghai (+0,66%) e Shenzhen (+1,38%) mentre le banche cinesi hanno lasciato invariati i loro tassi di prestito. Fra le materie prime è stabile il petrolio mentre sul fronte valutario non ci sono movimenti significativi per l'euro dollaro.