Bonus natale 2024 nuova Autodichiarazione | compilazione dati e Fac-simile da scaricare

Entro il mese di dicembre, assieme alle tredicesime, arriverà anche il. Non tutti i lavoratori lo avranno, ma solo quelli che hanno tutti i requisiti richiesti dalla misura. Il governo infatti ha pensato di aiutare in primis le famiglie con figli, e comunque fino a un tetto di reddito. Chi non ha figli o figlie a carico resterà fuori dalla misura. Rispetto alle precedenti regole del Decreto Omnibus che imponevano di avere un coniuge a carico, ora però è stata ampliata la platea beneficiaria. La circolare 22/E del 19 novembre firmata Agenzia entrate, spiega come l’articolo 2 del decreto 167/modifichi di fatto l’articolo 2-bis del Decreto Omnibus con riguardo, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.