Lidentita.it - Bonus Natale 2024, dai requisiti al modulo: i beneficiari, nuove regole

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Ilsta per arrivare. Il contributo da 100 euro a chi spetta? Come si ottiene? Dalla compilazione delai, una circolare dell'Agenzia delle Entrate spiega come ottenere l'indennità, riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e prevista per quest'anno dal decreto Omnibus. Ferme restando le ., daial: iL'Identità.