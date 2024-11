Feedpress.me - Bonus Natale 2024 da 100 euro: ecco i requisiti e come richiedere il beneficio

Leggi su Feedpress.me

Pronte le nuove indicazioni per ottenere il «» , l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28milaprevista per quest’anno dal Decreto Omnibus . A seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/(G.U. del 14 novembre), l’ Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E di oggi , il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare,.