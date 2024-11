Scuolalink.it - Bonus iscrizione paritarie: FdI ritira l’emendamento, ma la Lega propone l’esenzione dell’IMU

Fratelli d’Italia (FdI) fa un passo indietro sulla proposta delche prevedeva un voucher da 1.500 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro è stato escluso dagli emendamenti segnalati per la legge di bilancio. Nonostante ciò, nuove iniziative emergono per sostenere le scuolee le famiglie, con alternative proposte da altri gruppi parlamentari. FdIsul: si tratta di una svolta o di un’accorciatoia?firmato dal deputato Lorenzo Malagola mirava a fornire un aiuto economico alle famiglie con studenti nelle scuole, un settore cruciale per l’istruzione privata in Italia. Il ritiro di questa proposta segna una svolta nelle priorità di Fratelli d’Italia, che sembrano ora focalizzarsi su altri aspetti della manovra economica.